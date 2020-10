A luglio Salvini tuonava: "Basta distanziamento sociale". Ora si muore

Se gli italiani non avessero la memoria di un pesce rosso, il primo bersaglio della rabbia sociale che sta esplodendo in questi giorni sarebbe Matteo Salvini. Lui, e tutto il suo entourage leghista e non (pensiamo a medici inspiegabilmente osannati come Zangrillo e imprenditori evasori fiscali come Flavio Briatore) hanno trascorso un'estate all'insegna del negazionismo e della riduzione del pericolo del Covid-19. E adesso, con le terapie intensive che si vanno riempiendo ogni giorno di più, con oltre 200 morti al giorno e la prospettiva terrificante di un nuovo lockdown che si fa ogni giorno più concreta, questo sciacallo ha anche la faccia tosta di criticare il Governo, di sostenere persino che nulla è stato fatto per impedire la seconda ondata.Matteo Salvini non è solo un bugiardo, mistificatore, sciacallo e razzista: è soprattutto un nemico degli italiani. È lui, e non altri, ad aver organizzato, lo scorso 27 luglio un convegno di negazionisti insieme al degno compare Vittorio Sgarbi (la cui presenza nel Parlamento italiano è un insulto alla nostra democrazia) e con ospite Andrea Bocelli; è lui ad aver detto che "non c'è alcuna prova che la seconda ondata debba arrivare"; è lui, sempre a luglio, ad aver dichiarato che il Governo stava "spaventando gli italiani", gli italiani che "vogliono vivere, amare, sperare senza distanziamento sociale".È per colpa di arruffapopolo irresponsabili come Matteo Salvini (o Trump, o Bolsonaro) che gli italiani che volevano vivere adesso stanno morendo. Se Matteo Salvini avesse avuto a cuore veramente l'Italia, non avrebbe organizzato comizi, non sarebbe andato a farsi il tour delle sagre e dei selfie senza mascherina, non avrebbe cavalcato un pericoloso negazionismo figlio della stanchezza psicologica del lockdown. Se Matteo Salvini fosse davvero un leader e non un dittatorello da operetta che chiede 'pieni poteri' avrebbe usato la grande influenza che ha sugli italiani che - inspiegabilmente - lo votano per invitarli alla responsabilità, invitandoli a proteggersi, a cautelarsi, a mettere al sicuro le vite di tutti noi.E invece, Salvini ha fatto come sempre i suoi interessi. Ha sentito che il vento del dissenso stava soffiando verso Conte e verso gli scienziati che gli avevano rubato la scena, e ne ha approfittato, da saltimbanco della politica qual è. Ed è sconcertante che adesso, nel momento più delicato, più pericoloso della storia di questo paese, gli italiani siano talmente ciechi da non vedere, da non capire che Matteo Salvini è il vero pericolo. Non per la democrazia, non per l'Italia, non per il paese. Matteo Salvini è talmente egoista, talmente avventato, da rappresentare, a questo punto, un pericolo per le nostre vite.