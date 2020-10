La Lombardia (leghista) chiede il coprifuoco, pochi giorni fa Salvini lo bollava come "idea strampalata"

Solo tre giorni fa, Matteo Salvini tuonava che secondo lui "il coprifuoco è un'idea da tempi di guerra, non penso che il virus vada a letto alle 21:30". Eppure oggi è la regione Lombardia, amministrata dalla Lega, a chiedere il coprifuoco, per la precisione lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi eccezionali (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre.Triste carriera politica quella di Matteo Salvini: talmente attento a dire sempre quello che potrebbe fargli avere più successo sui social, la sua vuota retorica populista si scontra con la dura realtà quando c'è da affrontare il virus. Nemmeno il suo stesso partito lo ascolta più, lasciandolo a fare il saltimbanco su twitter, mentre si cerca disperatamente di correre ai ripari per una fallimentare gestione dell'emergenza.