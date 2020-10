Marcucci su Borgonzoni e Ceccardi: "Dovevano dare la spallata ma alla fine sono scappate"

Toscana ed Emilia Romagna dovevano essere già state conquistate, almeno a sentire i proclami degli estremisti di destra.E invece? “ Dovevano dare la spallata finale alle regioni che definiscono rosse. L'Emilia Romagna e la Toscana. La prima era senatrice della Lega. La seconda parlamentare europea della Lega, già sindaca di Cascina. Entrambe definite dalla stampa come fedelissime di Matteo Salvini. Accomunate dall'esito delle elezioni ed anche dalla decisione finale. Borgonzoni e Ceccardi hanno perso malamente. Lucia Borgonzoni è tornata in Senato, Susanna Ceccardi è tornata al Parlamento Europeo. Evidentemente per la Lega, gli elettori delle regionali, non meritano in nessun caso un loro rappresentante. Le loro candidate Presidenti scappano comunque".Così sulla sua pagina Facebook il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.