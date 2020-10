Salvini riparte da razzismo e fake news: "Il governo ha varato un decreto pro-scafisti"

Quali sono i suoi argomenti? Odio, anzitutto contro i migranti e gli stranieri, meglio se neri e musulmani.



Poiil partito degli evasori incantato dalla pace fiscale e il partito dei furbi alla caccia di condoni. E infine il no alle tasse che però - ignorano i beoti - alla fine porterà alla ricetta americana per la quale scuola, sanità e trasporti i cittadini se li pagano da soli e pazienza se solo i ricchi saranno più protetti.E quindi non poteva l’annusatore di caciotte senza mascherina mettere i ’neri’ al centro della sua polemica.

Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a 'Porta a Porta' delle modifiche apportate dall'esecutivo giallorosso ai suoi decreti sicurezza ha detto: “Quello varato dal governo è un decreto pro-scafisti, questa è la mia lettura. Questo è il risultato concreto... per una ideologia di sinistra secondo cui non esistono i confini al mondo"

E poi: “Assolutamente sì". Così risponde a 'Porta a Porta' Salvini, alla domanda se raccoglierà le firme per un referendum con l'obiettivo di abrogare il nuovo decreto del governo in materia di immigrazione.

"Ci sono tanti parlamentari Pd e 5 Stelle che non condividono questa battaglia per i porti aperti", ha evidenziato l'ex ministro dell'Interno. "Questo decreto rischia di portarci indietro spargendo centinaia di milioni di euro per profughi finti: o riusciremo a fermarli in Parlamento o chiederemo una mano agli italiani".