Maraventano elogia la mafia e Salvini minimizza: "Si è spiegata male..."

Il lodo Salvini: se ode cose le fanno gli altri partono i paroloni, gli auguri di andare in galera. Quando qualcosa accade nel suo campo è tutto un garantismo, un giustificazionismo e una minimizzazione."Ero impegnato in altro, penso si sia spiegata male, la mafia per tutti è merda". Lo dice Matteo Salvini, ospite di 'non è l'arena' su La7, dopo le parole sulla mafia dell'ex senatrice Angela Maraventano che è stata letta come un invito a Cosa Nostra di difendere la Sicilia dai migranti."L'Italiano sul palco - spiega - non è stato rispettato", dice ancora rispetto alle parole dell'ex vicesindaco di Lampedusa.