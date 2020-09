Speranza sul virus "clinicamente inesistente": "Il virus circola, ci aspettano mesi non facili"

Clinicamente inesistente? Un corno: "La situazione in Ue dalla metà di agosto è peggiorata in maniera abbastanza significativa. In modo particolare abbiamo segnali di recrudescenza significativi dalla Spagna, dalla Francia, Olanda e Belgio. Questo significa che il virus ancora circola che abbiamo di fronte a noi mesi non facili. Io sono convinto che troveremo le soluzioni adeguate e che la scienza ci farà vincere questa battaglia. Ma ancora c'è una situazione che va gestita con la massima attenzione".Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a 'Frontiere, il festival della Salute' del Gruppo editoriale Gedi-Repubblica."L'Italia in questo momento, e lo dicono i numeri, è messa un po' meglio degli altri Paesi. Ma guai a pensare che siamo fuori dal pericolo. Dobbiamo continuare con grande prudenza e cautela il percorso di riaperture iniziato dal 4 maggio e un po' alla volta tornare alla normalità - ha aggiunto il ministro - Abbiamo ancora mesi che non sono semplici, le misure sono l'unica vera chiave in questa fase di resistenza. In tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti sia sul piano dei vaccini che sul piano delle cure. Il punto è come reagiamo in questi mesi: più teniamo un atteggiamento coerente sulle misure, come penso ha fatto il Paese fino ad oggi, più riusciremo ad arrivare meglio al momento 'X' del vaccino".