Salvini, mea culpa a metà: "Serve un ripensamento politico, ma è sbagliato dire che ho perso"

Matteo Salvini non ha alternative, anche perché i numeri parlano chiaro: in Puglia, in Toscana e in Campania il centro destra ha perso, e ha perso male. E quindi, "un ripensamento politico sull'offerta che abbiamo fatto va fatto".



Insomma, sembrerebbe una matura presa di coscienza. Ma sempre di Salvini stiamo parlando, e la sconfitta non si ammette mai del tutto. Anzi, non si ammette affatto: "Io ho perso? Ieri avevamo 46 consiglieri regionali, oggi 70, ne abbiamo 24 in più come Lega dalla Valle d'Aosta alla Puglia", continua Salvini, che aggiunge: "Io non gioco mai per perdere, se votano sette regioni corro per vincerne sette", spiega a chi gli chiede se la sua previsione del 7 a 0 era azzardata. "Le Marche - ricorda - per la prima volta passano al centrodestra"."Chiediamo al governo che ci ascolti, visto che rappresentiamo la maggioranza degli italiani", aggiunge il numero uno della Lega, sottolineando come "serve che l'esecutivo ci coinvolga".