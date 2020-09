In Puglia l'epidemiologo Lopalco diventa una 'star' delle preferenze

Ha stracciato tutti i concorrenti: "Una star delle preferenze": così Michele Emiliano, riconfermato presidente della Puglia ha presentato il suo nuovo assessore alla sanità il noto virologo Pierluigi Lopalco, ordinario di igiene a Pisa ed ex capo della task force anti-covid nella sua terra d`origine, la Puglia appunto. Lopalco candidato nella lista Con Emiliano, che al suo esordio in politica, bando alle polemiche, ha staccato tutti e a Bari ha preso oltre 14.500 preferenze."Innanzitutto - ha premesso Emiliano davanti ai giornalisti - voglio ringraziare tutti i lavoratori del mondo dell'informazione che stanno lavorando duramente accanto a noi, senza di voi evidentemente la democrazia non avrebbe neanche senso, quindi vogliamo cogliere l'occasione per ringraziarvi. Oggi - ha aggiunto - ricordiamo ancora Peppino Caldarola, un vostro collega, che ci manca moltissimo. Continuate a credere nell'articolo 21 della Costituzione fino in fondo. Come abbiamo creduto noi in questo progetto politico per la Puglia. Sembrava che dovessimo essere travolti da tante cose che avevamo contro e invece la resistenza, che è sempre una bella parola, la resistenza che abbiamo posto, continuando a lavorare tutti i giorni, continuando a fare il nostro lavoro, a sperare nelle cose buone, ha portato bene ed è stata riconosciuta dal popolo pugliese"."Quindi - ha sottolineato il riconfermato governatore - la seconda cosa che voglio fare è ringraziare tutta la gente che ci ha votato, in particolare io devo ringraziare coloro che hanno votato Pierluigi Lopalco perché non era una sfida facile quella di trasformare, lo devo dire, un professore di università in una star di preferenze. Di solito le preferenze, si dice, le prendono i professionisti, in questo caso le hanno prese i dilettanti della politica ma sono ovviamente evidentemente state la competenza e la serietà che Pierluigi ha messo in tutta la sua vita ad avere avuto un peso"."Oggi i festeggiamenti finiscono - ha proseguito, parlando davanti al palazzo della Regione - nel senso che io e Pierluigi siamo qua perché dobbiamo presiedere, con il suo aiuto, la task force anti-coronavirus. Noi stiamo continuando il nostro lavoro: tra poche ore comincia la scuola anche in Puglia, e quindi noi siamo a disposizione delle famiglie pugliesi come sempre per un buon inizio di anno scolastico"."Lavorare per la Puglia - ha concluso Emiliano - è un onore grandissimo e un grande piacere. E' faticoso, tante volte bisogna sopportare insulti, bisogna sopportare invettive. Persino quelli che hanno dei curricula ineccepibili alle volte vengono accusati di strumentalizzare il loro ruolo. Ora io non so quale sia il modo per partecipare alla democrazia, io non ne conosco altri che fare bene il proprio lavoro, mettersi in luce, farsi riconoscere dal popolo e poi farsi votare, sottoporsi al verdetto elettorale. Pochissimi hanno questo coraggio quindi io vi voglio presentare quello che sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco, che ha avuto il coraggio di sottoporsi, per ottenere questo ruolo, al vaglio popolare ed elettorale è uscito da trionfatore."Lopalco, trattenendo a stento l'emozione, ha anche lui ringraziato i giornalisti, che lo hanno conosciuto come virologo: "Avete fatto un enorme lavoro"; poi - ha aggiunto - "devo ringraziare i miei concittadini, i cittadini pugliesi, che oggi mi permettono di tornare in questo edificio - la sede della Regione Ndr - e di continuare a fare il mio lavoro. Perché se le cose non fossero andate così, purtroppo, non avrei potuto continuare a lavorare per la mia terra e la mia gente. Per me è un'emozione particolare, io non mi ero mai sottoposto al vaglio di un voto, è molto difficile trovare le parole per affrontare questo momento. Per il resto fra quello che facevo ieri, l'altro ieri e quello che farò oggi cambia molto poco"."Abbiamo già in agenda - ha spiegato Lolpalco - un paio di importanti riunioni, ora è un momento delicato con la riapertura delle scuole. Abbiamo già avuto degli incontri con i colleghi pediatri, che avranno un ruolo chiave per rassicurare i genitori, i dirigenti scolastici, nel caso in cui - come tutti forse ci aspettiamo - potrebbe darsi qualche caso di febbre o purtroppo anche qualche caso di coronavirus nelle scuole. Siamo preparati per fare questo", ha rassicurato, aggiungendo: "La nostra regione sta dando sotto questo profilo una bella prova, siamo ancora in una situazione di circolazione virale che possiamo considerare modesta". E - ha concluso il nuovo assessore alla sanità pugliese - "insistiamo moltissimo perché tutti i cittadini facciano la propria parte, noi per quanto riguarda l`assitenza pubblica stiamo facendo la nostra". "Ancora grazie, grazie a tutti e - ha salutato - a tutti buon lavoro".