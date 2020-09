Nessuna spallata nera: Giani vince in Toscana e distacca la Ceccardi

In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Toscana, con una copertura del campione del 37%, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani è al 48% mentre il candidato del centrodestra Susanna Ceccardi è al 40,7%. Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle è al 6,7% mentre Tommaso Fattori, sostenuto da una lista civica, è al 2,2%.

La soddisfazione del presidente uscente Rossi

"Salvini anche in Toscana esce sconfitto. Il popolo democratico della Toscana ha sentito tutta la responsabilità di questo voto e ha partecipato con grande generosità. Nelle urne quel popolo si è trovato unito e ha sostenuto il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, l'unico che poteva fermare l'estrema destra della Ceccardi. La grande cultura politica democratica della regione ha dato a tutti una lezione. Sento il dovere di ringraziare tutti gli amici e i compagni che hanno deciso di non astenersi, di non disperdere il voto, di non cedere alle sirene del falso cambiamento dei reazionari. La sinistra e il Pd si impegnino a interpretare questa vittoria nel modo più giusto".

Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente uscente della Regione Toscana.