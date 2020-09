Gad Lerner prende in giro la Lega: "Salvini Premier? Meglio che cambiate nome"

Com'è che aveva deciso di chiamarsi quel partito?

Lega per Salvini premier?

Salvini... premier?

Premier... sul serio?

Ahahahahaha!!!!!

Qui urge cambiare nome di nuovo@LegaSalvini @matteosalvinimi #ELEZIONIREGIONALI020

— Gad Lerner (@gadlernertweet) September 21, 2020

Gad Lerner ha preso piuttosto bene la disfatta di Salvini alle Regionali. In effetti, per Capitan Nutella le cose si sono messe male: perde clamorosamente in Toscana, dove la sua candidata Susanna Ceccardi ha doppiato il fallimento di Borgonzoni in Emilia-Romagna. La Lega perde, mentre vince il centro-destra (Fratelli d'Italia nelle Marche) ma non in Puglia, dove Emiliano si riconferma con un risultato sorprendente. Persino in Veneto Zaia asfalta Salvini, presentandosi da indipendente.E infatti, senza nominare il Presidente del Veneto, è su questo che scherza Gad Lerner: "Com'è che aveva deciso di chiamarsi quel partito? Lega per Salvini premier? Salvini... premier? Premier... sul serio? Ahahahahaha!!!!! Qui urge cambiare nome di nuovo". E chissà che il nuovo nome non sia proprio quello di Zaia, dato che evidente che la popolarità di Salvini è in netto calo.