Boldrini contro il sessismo di Gervasoni: "Comportamento inaccettabile per un docente"

Basta al sessismo e all’odio in rete: "Il professor Marco Gervasoni, docente di Storia contemporanea presso l'Università del Molise, ha commentato sul proprio account Twitter una foto della Vicepresidente dell'Emilia Romagna, Elly Schlein, comparsa sul settimanale l'Espresso, mettendo in dubbio che si trattasse di una donna. Questa affermazione, che è una chiara offesa all'aspetto fisico di Elly Schlein, esprime senza alcun dubbio una subcultura sessista e misogina. E il fatto che sia un docente universitario a scriverla aggrava ancora di più la situazione. Trovo che questo non sia accettabile: il sessismo e la misoginia non sono goliardate, ma rappresentano un veleno che corrode i principi fondamentali della nostra Costituzione e che offende, dileggia e discrimina le donne, cioè il cinquanta per cento della popolazione".

Lo ha dichiarato questo pomeriggio, Laura Boldrini ex presidente della Camera e deputata del Pd, illustrando nell'Aula di Montecitorio una interpellanza urgente, sottoscritta da 42 deputate e deputati per richiamare l'attenzione del governo su un episodio che ha suscitato diffusa indignazione.

"Come facciamo a convincere i giovani a usare i social media in modo responsabile e consapevole, a prendere le distanze dall'odio, se il primo a usarli per denigrare e offendere è proprio colui che dovrebbe essere un 'educatore'? Che messaggio mandiamo ai giovani tollerando tutto questo? Il professor Gervasoni ha chiaramente violato i principi a cui si ispira l'ateneo in cui svolge la sua funzione. Lo ha fatto in questa e in altre occasioni, offendendo pubblicamente Ilaria Cucchi, la senatrice Liliana Segre, Carola Rackete e diverse esponenti politiche dell'attuale maggioranza. Per questo chiediamo al governo, quali iniziative intenda intraprendere per tutelare la dignità e il prestigio dell'ateneo molisano e dell'Università italiana, lesi in modo così evidente dal reiterato comportamento denigratorio e sessista del professor Marco Gervasoni", ha aggiunto.