Zingaretti critica la destra: "Bolsonaro, Bannon, stiano più attenti a cercarsi leader per il mondo"

A parte dare la caccia ai 'neri', sanatorie e strizzatine d'occhio agli evasori fiscali altro non sano fare. Come la pandemia ha dimostrato.

Tra Bannon e Bolsonaro la destra italiana dovrebbe stare "più attenta" a "cercarsi leader per il mondo".

Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, parlando a 'Di Martedì'.

"Io non ho mai detto che sarebbero morte più persone (con la destra al governo, ndr), ho detto la verità: i leader sovranisti che hanno gestito il Covid lo hanno fatto malissimo. Se loro hanno come modello Bolsonaro o Bannon, che ora è stato arrestato per frode e corruzione perché sembra che si è fregato i soldi delle sottoscrizioni… Stessero un po' più attenti a cercarsi leader per il mondo".