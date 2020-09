David Sassoli: "Spero che nelle Marche non vincano quelli che sostengono Orban"

Dal palco di Senigallia allestito per l'iniziativa a sostegno del candidato governatore del centrosinistra alle regionali del 20-21 settembre, Maurizio Mangialardi, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha dichiarato: "Mi auguro che chi tifa per Orban non assuma la direzione di una Regione come le Marche"."Alcune delle forze che sostengono il candidato concorrente di Mangialardi sostengono Orban" spiega Sassoli a margine dell'iniziativa, continuando: "Sono forze che nel Parlamento europeo sostengono le posizioni nazionaliste e sovraniste. La posizione della Meloni non è un mistero è pubblica. Così come si conosce la posizione della Lega e di Salvini e quali sono i suoi riferimenti in Europa. Ci siamo noi che vogliamo continuare con risposte comuni e chi pensa per esempio che le risposte debbano essere nazionaliste". Secondo il presidente Sassoli la conferma del centrosinistra nelle Marche sarebbe una garanzia per i cittadini. "Quello che sta succedendo in Europa non è figlio di tutti ma è figlio di chi crede, come i popolari, i socialisti, i liberali e i verdi, che l'Europa debba dare risposte comuni - continua Sassoli - Altri pensano che le risposte debbano essere nazionaliste. Ma con il nazionalismo avremmo messo in piedi un Piano di Recovery che dà all'Italia 209 miliardi? Quello è figlio di un pensiero ossia che servono risposte europee. Io credo che anche per le Regioni questo debba essere valutato perché avere Regioni che si allontanano dall'Europa potrebbe essere un danno per tutti".