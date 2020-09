Il solito Salvini: "Il governo favorisce l'immigrazione clandestina, lo denunciamo"

Una sceneggiata che andrà avanti ininterrotta da qui al processo di ottobre per sequestro di persona. Sempre solo propaganda.

E che ha detto Salvini? "Centinaia di sbarchi anche oggi, con Forze dell'Ordine sempre più nel caos. Denunciamo questo governo incapace e pericoloso per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e perché mette a rischio la salute dei cittadini e delle donne e uomini in divisa".

Le accuse anti-migranti della Lega

"L'ennesimo schiaffo ai siciliani nonostante siamo in piena emergenza immigrazione, in piena emergenza Covid. Matteo Salvini ha ragione quando dice che denuncerà per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina questo governo dopo questo ennesimo sbarco".

Così Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo, commenta in un video le operazione di trasbordo, in rada a Palermo, dei 353 migranti dalla SeaWatch alla nave quarantena Allegra di Grandi Navi Veloci.

"Gli appelli e l'ordinanza di Musumeci sono rimasti inascoltati - aggiunge - Il governo nazionale ha lasciato completamente sola la Sicilia, l'Europa ha lasciato sola l'Italia".