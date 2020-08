Dopo giorni a spargere odio contro i migranti Salvini cambia tema: attacca la legge contro l'omofobia

Si è stancato di parlare male di migranti, perché ne parla ininterrottamente da giorni. E allora cosa c’è mi meglio di tuonare contro la legge sull’omofobia?

"Per il Pd è fondamentale la legge sull'omofobia, stanno fuori dal mondo. Voi potete fare l'amore con chi volete, non mi interessa. Però attenzione al pericolo di una legge che manda a processo qualcuno che difende il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà, no a genitori gay e a uteri in affitto, io mi batterò sempre per questo".

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Saronno.