Chissà se i ‘colerosi’ questa volta avranno capito che Salvini è un politico detestabile che usa i meridionali come specchietto per le allodole mentre al nord i dirigenti lombardi della Lega continuano a chiedere la discriminazioni delle regioni del sud.Vincenzo De Luca è avanti di 21 punti sul candidato del centrodestra Stefano Caldoro. Un sondaggio pubblicato oggi dal 'Corsera' accredita l'attuale presidente della Regione Campania di un "vantaggio molto netto", pari al 50,4%, ''sul principale avversario, Caldoro, con cui alle regionali di settembre si confronterà per la terza volta negli ultimi 10 anni''.Scrive Nando Pagnoncelli: ''Un vantaggio cospicuo, frutto di più elementi, a partire dall'elevato apprezzamento per l'operato dell'amministrazione uscente: quasi due campani su tre (62%) esprimono un giudizio positivo mentre il 30% si mostra critico''. Secondo la rilevazione, Caldoro si ferma al 29%. In dettaglio, stimando una partecipazione al voto del 54%, De Luca si attesta al 50,4% (in crescita del 9,3% rispetto al 2015), Caldoro al 29% (in flessione del 9,4%), e Valeria Ciarambino del M5S, già candidata nel 2015, al 15,8% (-1,7%). Gli altri candidati ad oggi scontano una notorietà molto inferiore (risultano conosciuti tra l'11 e il 15% degli elettori) e sono accreditati di valori inferiori all'1% con l'eccezione di Giuliano Granata (Potere al Popolo) al 2,2%.il Pd con il 19,2% si colloca al primo posto, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto sia alle Europee sia alle Regionali 2015; a seguire, nella coalizione di centrosinistra, si colloca la lista De Luca presidente con il 12,2% (nel 2015 ottenne il 4,9%), poi Campania libera con il 4,1% (contro il 4,8%) e l'insieme delle altre liste in appoggio a De Luca che complessivamente ottengono il 12%.Nel centrodestra Forza Italia prevale sugli alleati con il 14% mantenendosi sui risultati delle Europee, seguita da FdI con il 10,2% (quasi il doppio delle Europee e delle precedenti Regionali), quindi la lista Caldoro presidente con il 4,1% (contro il 7,2% del 2015) e infine la Lega con il 3,3%, in forte arretramento rispetto alle Europee quando fu il partito pi votato con il 19,2%. A meno di clamorose sorprese nelle ultime tre settimane di campagna elettorale, sembra quindi profilarsi una conferma di De Luca alla guida della Campania.