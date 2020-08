Renzi a Salvini: "In Toscana le regole anti-Covid si rispettano, non prendiamo lezioni dalla Lombardia"

Salvini

Un botta e risposta: "Ieri ho visto la polemica dicontro un ristoratore che aveva annullato il pranzo a cui doveva partecipare il leader della Lega perché non c'erano le regole anti Covid. Il senatoreè benvenuto, noi non diciamo 'prima i toscani', ma sappia che in questa regione le regole anti Covid si rispettano. Non prendiamo lezioni dalla Lombardia su come si combatte il coronavirus".Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, questa mattina a Firenze, nel corso di un evento elettorale a sostegno della corsa alla presidenza della Regione Toscana di Eugenio Giani, candidato della coalizione di centrosinistra.