De Micheli: "Darò battaglia nel governo perché il vaccino anti-covid sia obbligatorio"

Al momento ancora non c’è ma sarà bene farlo.Crede che il vaccino debba essere obbligatorio? ''Sì''. Farà battaglia all'interno del governo? ''Sì''.La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli risponde così nel corso dell'incontro che si svolte alla festa del dell'Unità. E' una decisione ''in coerenza anche con le scelte personali, familiari e di maternità, che ho fatto anche prima del coronavirus, perché mio figlio ha fatto tutte le vaccinazioni, anche quelle non obbligatorie'', spiega il ministro.''E' sempre stato così nella mia testa; io chiedo agli italiani di fidarsi di me, quando vado a fare le campagne elettorali, perché ho le mie convinzioni e provo a convincerli, e credo sia giusto fidarsi della scienza''.