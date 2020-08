Salvini cavalca (di nuovo) il razzismo: "Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa"

Usare il razzismo per dire spropositi: "Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un'iniziativa elettorale a Foggia in vista delle regionali del 20 e 21 settembre.

E infatti non sono i campi profughi d’Europa. Basterebbe conoscere la geografia, la distribuzione dei migranti nei vari paesi d’Europa e, soprattutto, sapere i numeri e le condizioni dei compi di migranti in Giordania o in altre aree dell’Africa per smetterla di dire stupidaggini.

"Ho fatto i complimenti a Musumeci (governatore della Sicilia, ndr) - ha aggiunto - uomo libero che ha detto 'entro domani non voglio più un immigrato clandestino in Sicilia'".