Ceccardi, vittimismo presuntuoso: "La campagna d'odio contro di me è contro tutti i toscani"

In quanto a odio e fake news non sono secondi a nessuno. Perché basta leggere le dichiarazioni dei leghisti sparsi sul territorio e seguire la Bestia e tutto il pollaio della destra per capire chi è che alimenta paure e cavalca la discriminazione.

E' in atto una "campagna di odio" che per colpire Susanna Ceccardi, finisce col colpire i toscani. Una bella presunzione.

Così, in sintesi, la candidata per la Lega a presidente della Toscana, in un post su Facebook, replica, tra le altre cose, ad Enrico Rossi che l'accusa di voler ridurre la Regione ad una "Toscanina", e ai post che hanno travolto il caseificio Busti, per le foto in cui Matteo Salvini annusa la forma che gli era appena stata regalata.

"E giù offese, fake news, caccia al nemico", scrive Ceccardi. "Ma è questa - prosegue l'europarlamentare - la Toscana civile, proiettata nel futuro, democratica che loro avrebbero costruito negli anni? Io sono Toscana da generazioni, non vengo da Saturno, questa è la terra dove sono nata e cresciuta. Sono toscani i nostri candidati, i nostri sindaci, le persone di tutte le estrazioni sociali ed età che a noi si rivolgono perché vorrebbero più infrastrutture, meno tasse, più servizi, una tutela maggiore per gli anziani e i disabili. La campagna di odio che una parte della politica sta rivolgendo verso questa gente, contro le aziende eccellenza del nostro territorio, contro le persone che hanno voglia di informarsi, è una campagna che vuole rappresentare e includere tutti o -domanda Ceccardi- è una campagna divisiva che vuole individuare dei nemici tra i nostri concittadini?"