Fornaro (Leu): "La scelta M5s sulle alleanza può poirtare a un rinnovato centro-sinistra ma..."

Bene ma basterà? "La decisione assunta dal M5S di aprire alla possibilità di alleanze nelle elezioni regionali e comunali, può dar vita a nuova stagione per un rinnovato centrosinistra. Senza automatismi, infatti, ci sono ora le condizioni per avviare un confronto sui programmi e le prospettive per un'alleanza che sia alternativa nei territori al centrodestra a trazione leghista". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera."Resta intatta, invece, l'esigenza di lavorare per una sinistra di governo -aggiunge- capace di dare una risposta politica e culturale a una domanda di rappresentanza sui temi centrali dell'ambiente e dei diritti sociali e civili, con una rinnovata lotta contro le diseguaglianze".