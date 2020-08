Fratoianni: "Salvini ridicolo, anziché chiedere le dimissioni dei leghisti del bonus chiede quelle di Tridico"

Salvini e la Lega invece di chiedere le dimissioni dei propri parlamentari e consiglieri regionali che si sono approfittati del bonus #Inps chiedono le dimissioni di #Tridico. Non c’è limite al ridicolo... pic.twitter.com/F8uFeRNbOw

— nicola fratoianni (@NFratoianni) August 14, 2020

"Siamo davvero in un mondo alla rovescia, Salvini e la Lega invece di chiedere le dimissioni dei propri parlamentari e dei propri consiglieri che si sono approfittati del bonus Inps chiedono le dimissioni di Tridico. Non c'è davvero limite al ridicolo". Lo scrive Nicola Fratoianni su Twitter.Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, in audizione oggi alla Camera proprio per il caso bonus, ha dichiarato che "nel periodo di covid l'esigenza era pagare e non controllare, pagare subito e poi controllare, questo è fatto". Salvini, di rimando, aveva detto: "Mi domando cosa aspetti a dimettersi un signore come il presidente dell'Inps, che ha pagato i bonus ai parlamentari e non le Cig. Se c'è uno che non è in grado di fare il suo mestiere è il presidente dell'Inps".