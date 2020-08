Covid, Salvini come Bolsonaro: "I giornalisti fanno terrorismo quotidiano"

Lui chiede il processo a Conte e al governo per aver sequestrato milioni di Italiani con le chiusure disposte per fermare l’epidemia e il diffondersi del Coronavirus.



Premesso che nei soliti balletti che ormai lo caratterizzano come il migliore (o peggiore) trasformista della politica italiana tutti ci ricordiamo i suoi chiudere tutto, aprire tutto, no chiudere tutto anzi no riaprire tutto, se c’è qualcuno che deve rispondere di sequestro di persone quello è lui,E cosa ha detto Salvini a Viareggio davanti a 4 gatti e tra un selfie e l'altro senza rispettare le regole? "Anche i giornalisti fanno terrorismo quotidiano per tenere la gente in casa chiusa, non si sa aspettando cosa".

Parole-fotocopia di quel fascista e idiota presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che con le sue politiche criminali ha lasciato che la pandemia invadesse il Brasile ma continua a tuonare contro i giornalisti che fanno terrorismo e contro i governatori degli Stati che non si sono piegati al suo negazionismo.

Ha aggiunto Salvini: "Potete scrivere la storia. Se si vince in Toscana ne parlano le televisioni di tutto il mondo, avete in mano una scelta di libertà incredibile. E' una scelta dei toscani per i toscani, non c'entra niente il governo di Roma".