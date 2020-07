Salvini: "Emergenza sanitaria finita, tenere ancora gli italiani chiusi è un attentato alla Costituzione"

Negazionista fino alla fine, visto che nel mondo la pandemia sta raggiungendo picchi altissimi e che siamo circondati da paesi nei quali la seconda ondata è già iniziata mentre lui va in giro rifiutando la mascherina.



"L'emergenza sanitaria non c'è più, l'emergenza è superata". Tenere gli italiani ancora chiusi è un attentato alla nostra Costituzione, gli italiani vanno liberati".Lo ha detto Matteo Salvini, in piazza Montecitorio per una manifestazione di protesta degli ambulanti fieristi."Non vedo emergenza - sottolinea - a meno non ci sia qualcuno che usi questa situazione per salvare la poltrona".Peccato che gli italiani non siano chiusi in casa da tempo e che siano liberi di viaggiare, di andare al mare, a teatro, a fare shopping e tutto il resto. Perché insistere sulle menzogne prive di fondamento?

Ma se tutti faranno come Salvini e gli altri negazionismi, ossia non avranno rispetto per le regole base, il lockdown tornerà come in Catalogna, in Meglio o alcuni land della Germania.