Salvini nemico della scienza: "Il Covid è uno spauracchio, l'unica emergenza è l'immigrazione"

I sovranisti sono tutti uguali: negano la realtà e cercano di capovolgerla in favore delle loro tesi: ora la pandemia va negata perché toglie lavoro e libertà agli italiani mentre il vero problema sono i migranti infetti.



Come se tutti i focolai che ancora ci sono in Italia non fossero avvenuti nella aziende e anche grazie all’allentamento delle misure di controllo che sono avvenuti anche grazie ai proclami dei vari sovranisti.

E adesso è lotta contro chi lotta contro il virus: il centrodestra esiste ancora ''lo dimostreremo martedì quando uniti voteremo contro l'allungamento dello stato di emergenza e quindi dei poteri straordinari a Conte''.

Lo ha detto Salvini. Conte, spiega Salvini ''non vuole affrontare l'unica emergenza che è l'immigrazione fuori controllo sociale e sanitario''. Che l'emergenza sia finita ''non lo dico io, lo dicono tutti i dati scientifici. Inutile continuare a mortificare l'impresa, il commercio e il turismo italiani. Non cadiamo nella trappola. L'unico modo che Conte ha di tenersi in vita è quello di spaventare gli italiani, di sventolare lo spauracchio Covid per minacciarli e ricattarli''.

Peccato che siamo circondati da paesi (Spagna, Belgio, Romania, Bugaria oltre a quelli dei Balcani extra-Ue) dove la seconda ondata è già cominciata.