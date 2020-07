La satira di Salvini: "Susana Ceccardi è un valore aggiunto per la Toscana"

Un esempio, volontario o involontario lo vedremo, di satira politica: "Susanna Ceccardi ha fatto il sindaco ed è il suo grande valore aggiunto. In Toscana c'è una rete di sindaci di centrodestra, a Pisa, Pistoia, Siena, Massa, che è assolutamente valida. Sarà una campagna elettorale molto toscana e concreta, con poca politica e filosofia, che punterà sui temi della sanità, delle infrastrutture, dell'agricoltura e delle case popolari".Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Lady Radio, parlando della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, l'europarlamentare del Carroccio Susanna Ceccardi.Ceccardi e io siamo assolutamente a favore dello sviluppo dell'aeroporto di Firenze, ma non col progetto originario più volte bocciato. L'importante è fare un progetto che stia in piedi, che non venga impugnato dai sindaci del territorio, bocciato dai Tribunali, altrimenti i fiorentini e i toscani la nuova pista la vedono nel 2055".Salvini spiega la posizione del Carroccio: "Sì assolutamente a nuovo traffico sull'aeroporto di Firenze- aggiunge- ma il progetto originario è stato studiato male, come diverse sentenze e tanti sindaci non certamente della Lega hanno sottolineato".Ad ogni modo, specifica, "gli scali di Pisa e Firenze possono convivere tranquillamente quando torneremo a un traffico normale".