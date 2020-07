Salvini parla male della Ue e diffama l’Italia: “Siamo il campo profughi d’Europa”

È il solito doppiogochismo di Matteo Salvini e dei suoi fan, lo stesso per cui il Covid-19 non esiste a meno che non lo portino i migranti 'infetti', allora lì esiste eccome. Lo stesso bipolarismo che lo porta a dire da un lato che il Governo vuole trasformare l'Italia 'nel lazzaretto d'Europa' e a invocare la revoca delle restrizioni di sicurezza perché 'gli italiani hanno voglia di vivere' e dall'altro a diffamare l'Italia dicendo che è il 'campo profughi d'Europa' facendo più danni lui per il turismo e per l'economia di quanto potranno mai fare i 13 cittadini del Bangladesh ricoverati a Roma. E il bello è che i suoi fan sono talmente accecati dalla luminosa figura del Capitano da non accorgersi di quanto scadente sia questa retorica: "Questa Ue tradisce il sogno dei nostri padri, è solo una banca d'affari dove pochi ci guadagnano e molti ci rimettono, l'Italia prima di tutti. Abbiamo pagato più di 200 miliardi per avere indietro poco o niente, mentre altri corrono: la Gran Bretagna ad esempio (senza aspettare Bruxelles) ha dato da 10.000 a 25.000 sterline a fondo perduto ad ogni negozio, impresa, ristorante e albergo. Senza contare che, sull'immigrazione, l'Italia e' tornata ad essere il "campo profughi" di tutta Europa. Che senso ha continuare a pagare per farsi ricattare e prendere in giro?".Al di là del fatto che la Gran Bretagna non aspetta Bruxelles perché non fa più parte dell'Ue, ma questi sono dettagli che ai fan del Capitano sfuggono. Le critiche all'Ue sono sacrosante, ma bisognerebbe sottolineare che, mentre Conte è a Bruxelles in questo momento a tenere il punto contro i paesi frugali, Salvini - come sempre - è a fare il tour delle sagre estive d'Italia. Con il 90% di assenze in Parlamento. Come al solito, lavorare mai ma parlare sempre.