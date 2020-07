Ceccardi non si dichiara antifascista, Fratoianni: "Nessuna sorpresa, la Lega è un covo di nostalgici"

Per Susanna Ceccardi, candidata della Lega alla Regione Toscana, oggi "non ha senso definirsi antifascisti', perché 'il fascismo non esiste più'. Il portavoce di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha così commentato: "Nessuna sorpresa per le parole di Susanna Ceccardi sull’antifascismo. Ci ricordiamo bene i suoi post revisionisti sulla Resistenza, oppure la parata dei mezzi delle SS quando era sindaca di Cascina nei giorni della Liberazione"."Si chiamano leghisti ma non passa giorno - prosegue l’esponente di Leu - che non imbarchino fascisti, nostalgici di Mussolini, e razzisti. Per lei certo che ‘non ha senso definirsi antifascista’. Ora va di moda tra di loro riempirsi la bocca di Berlinguer, di sinistra, di Pci per cercare di darsi una veste diversa, ma rimangono quello che sono - conclude Fratoianni - personaggi cinici che cercano di lucrare elettoralmente sulle paure della gente, alimentare e diffondere odio e pregiudizi nei settori più deboli della società”.