Meloni e Salvini contro la legge sull'omofobia: "Metteranno in galera chi è contro l'utero in affitto"

Il problema sono i crimini di odio, non le opinioni. Ma l’estrema destra continua a fare la caricatura di una legge fatta per fare fronte alle discriminazioni che subiscono tanti picchiati per i loro gusti sessuali o che si vedono negare l’affitto di una casa o l’accesso in una casa vacanze.



O che sono minacciati.Ma l’esterna destra sovranista agita la paura: "È deriva liberticida che non risparmia nessuno. Metteranno in galera chi è contro l'utero in affitto. Questa furia iconoclasta che non risparmia nessuno, tutti razzisti...ma l'unico razzismo è l'ignoranza che alberga nelle loro menti''.

La prossima settimana saranno in piazza le associazioni "pro-vita": Matteo Salvini ha annunciato il suo sostegno dal palco della manifestazione nazionale del centrodestra in corso a Roma: "Sarò con loro con il cuore", ha detto il segretario della Lega.

"Premetto - ha aggiunto - che lo Stato come non deve entrare in negozio con gli studi di settore, non deve entrare in camera da letto, ognuno sarà libero di amare chi vuole. Ma non passate per legge contro l'omofobia una legge che mette solo il bavaglio a chi rispetta le scelte di vita di chiunque ma ritiene di dover gridare al mondo che un bimbo nasce e viene adottato se ci sono una mamma e un papà".

"Ritenete giusto - ha proseguito rivolgendosi ai manifestanti - rischiare la galera per difendere questo concetto basilare, sì o no?". Dalla piazza è arrivato un convinto "sì".