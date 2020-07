Salvini, blitz a Mondragone per evitare le contestazioni

"Se in Campania si vota prima si manda a casa De Luca meglio è". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in visita, per la seconda volta in pochi giorni, a Mondragone. "Ho visto le dichiarazioni deliranti di Zingaretti, che era quasi compiaciuto. Quando un segretario di partito, a fronte di sassate nei confronti di un avversario politico, ride, vuol dire che è un poveretto", aggiunge, tornando su quanto avvenuto lo scorso lunedì in occasione della sua prima visita al comune domizio e gli scontri tra polizia e manifestanti.

C'è spazio anche per considerazioni su eventuali nuove maggioranze di governo: "Io al governo con il Pd e il M5S non ci vado e non ci torno. La via maestra è dare la parola al popolo. Anche perchè se fosse un governo che fa le cose, anche se non le condividessi potrei dire 'però fanno'. Ma c'è il blocco e la confusione totale su tutto, sulle Autostrade sul Mes, sull'Ilva, su Alitalia, su tutto. Quindi prima si vota meglio è".