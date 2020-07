Il timido ripensamento di Crimi dopo le parole di Conte: "Percorsi condivisi col Pd se..."

Il Movimento 5 Stelle "non si è mai sottratto al confronto nel caso in cui ci siano le condizioni per avviare percorsi condivisi, come stiamo facendo in Liguria". Lo ha detto il capo politico M5s, Vito Crimi, aggiungendo: "In Campania invece il nostro appello non ha avuto riscontro. Un percorso che non può prescindere dal rispetto dell'autonomia dei territori e delle sensibilità che esprimono".Se Pd e M5s non correranno insieme alle Regionali il Governo non fa sicuramente una bella figura: si tratta comunque dell'alleanza di Governo, ma in entrambi i partiti (anche se con particolare veemenza sul fronte M5s, con i vari Di Battista che vogliono la linea dura) si vedono poche aperture sul piano regionale.Ecco perché Il premier Conte, conversando con i cronisti, insiste sulla necessità di trovare una sintesi: "Il no a una sintesi è una sconfitta per tutti. Anche per me".

"Ho letto di un gelo tra Zingaretti e Conte, ieri dovevamo vederci e non siamo riusciti, tant'e che abbiamo rinviato a oggi. Ma mi sono stupito di leggere di gelo", ha continuato il premier: "Sono d'accordo con Zingaretti, atti concreti".

"La maggioranza è compatta, lavoriamo ogni giorno su tutti i fronti, lo vedete anche nel dl Rilancio".

"Anche sul Mes è legittimo in questo momento aprire un dibattito pubblico e esprimere varie sensibilità. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo - per ora parliamo astrattamente di tutto - e quando lo avremo completato formuleremo tutte le valutazioni, lo faremo in trasparenza e a quel punto dovremo valutare le posizioni di tutti", ha detto Conte.