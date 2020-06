Il Veneto riapre tutto: via libera a sport e processioni, mezzi pubblici di nuovo affollati

Liberi tutti: in Veneto si dà l'ok agli sport di contatto e alle processioni, e si toglie la capienza limite sui mezzi pubblici. Riaprono anche ippodromo e saune. Questi sono i contenuti della nuova ordinanza che il presidente del Veneto Luca Zaia firmerà nelle prossime ore e che sarà in vigore dalla mezzanotte fino al 10 luglio. "E' una delle ordinanze più toste che abbiamo firmato e le linee guida sono state approvate dal Dipartimento prevenzione", dice Zaia."Questa è la fase di convivenza col virus, la fase due che dovevamo fare. Sarebbe stato impossibile chiudere tutto e passare dalla fase 1 alla fase 3. Le nostre linee guida della nuova ordinanza sono state tutte approvate ed entra in vigore da domani"."Il Veneto - ha proseguito il Governatore - nella conferenza delle regioni è stato apripista sul trasporto pubblico locale. Era già pronta ma la abbiamo firmata oggi perché abbiamo atteso la riunione di ieri sera che si è conclusa con un nulla di fatto, a questo punto siamo andati avanti. La nostra ordinanza è più estensiva rispetto a quella dell'Emilia Romagna, che considera solo i posti a sedere, mentre noi la capienza da omologazione", ha concluso.