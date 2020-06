Il Pd contro Meloni: "Sulla app Immuni mostra il volto della destra populista doppiamente ignorante"

Una destra irreponsabile in tutto il mondo. Nemica della scienza, nemica dell’ambiente, nemica dei diritti civili.

E mentre Trump e Bolsonaro hanno sulla coscienza migliaia di morti da noi per motivi di bottega si specula sull’emergenza Covid e sul complittismo della gente.

"Le parole di Giorgia Meloni sull'app Immuni sono un biglietto di visita della destra populista doppiamente ignorante, in senso tecnico. Per un verso, infatti, sostiene che manchi una sanzione per l'uso illegittimo dei dati presenti sull'app, mentre questo comportamento integra gli estremi non solo di illeciti amministrativi in materia privacy (sanzionati fino a 40 milioni di euro o al 20% del fatturato), ma anche di gravi delitti previsti dal codice privacy, puniti con la reclusione anche fino a sei anni. Per altro verso, la campionessa di assenze in aula, pur essendo deputata, ignorando che proprio la Camera stia per approvare definitivamente in queste ore la legge di conversione che disciplina l'uso di Immuni, continua a invocare una legge in questa materia".

Lo dichiara il deputato democratico Franco Vazio, vice presidente della commissione Giustizia.