La Lega difende Trump a tappetino: "La sinistra strumentalizza la morte di George Floyd"

Detto da quelli che non hanno condannato la gazzarra fascista al Circo Massimo e che, sdraiati a tappetino su Trump e sui sovranisti, fanno finta di non vedere che negli Stati Uniti c’è un problema di violenza della polizia e un problema di discriminazione razziale. Che ha provocato proteste in tutti gli States e in tutto il mondo. Del resto la Lega dovrebbe sapere bene di cosa si sta parlando viste le loro politiche xenofobe."Per i noti delinquenti dei centri sociali ogni occasione è buona per scendere in piazza a far casino, rispolverando le solite frasi su razzismo, fascismo e xenofobia, strumentalizzando a scopi politici perfino la morte del povero George Floyd come dimostra chiaramente la richiesta di cancellare i decreti firmati da Matteo Salvini, in un momento in cui c'è invece grande bisogno di sicurezza. Ieri, questi paladini dell'accoglienza non hanno perso occasione per vomitare il loro odio, rispolverando l'antiamericanismo tipico della sinistra nostrana davanti ai consolati statunitensi in Italia, dando addirittura alle fiamme le bandiere a stelle e strisce, e oggi vogliono fare il bis di questa vergogna".Lo afferma Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in commissione Affari Esteri e comunitari."L'utilizzo della violenza non è mai giustificabile e se un poliziotto ha sbagliato deve pagare, ma ritengo doveroso rappresentare la mia solidarietà agli amici americani, colpiti in questi giorni da una intollerabile ondata di violenze e saccheggi nel loro Paese, e da una campagna di propaganda e disinformazione orchestrata da chi ha avviato un'operazione finalizzata chiaramente a screditare il presidente Trump in vista delle prossime presidenziali Usa."Piuttosto i nostri kompagni prendano una posizione contro questo governo che fa chiudere le imprese e affama le famiglie, che dimentica i più deboli, che dimostra ogni giorno la propria incapacità. Manifestino civilmente il loro pensiero contro una maggioranza che abbandona 8 milioni di studenti, li vorrebbe ingabbiare in barriere di plastica e nonostante tutto ciò che è successo snobba l'educazione sanitaria. Si rimbocchino le maniche per il loro futuro, senza lasciarsi manovrare come spesso accade dal 'grande fratello' mediatico. God bless America", conclude il deputato della Lega. Che dire? Un concentrato di banalità, distorsione della realtà e l’ennesimo appoggio a un miliardario xenofobo, nemico della scienza e che con le sue bizzarrie sovranità su Covid-19 ha contribuito a moltiplicare il numero dei morti.