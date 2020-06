Fratoianni punge Renzi: "Il suo programma è quello di Berlusconi ma con qualche anno di ritardo"

Una polemica, nemmeno tanto velata, tra un rappresentante di una forza di sinistra e Renzi che con Italia Viva si sta posizionando in una direttrice sempre più distante non solo dalla sinistra na anche del centro-sinistra facendo proprie posizioni che sono state proprie del centro-destra a trazione Berlusconi.E parte la polemica politica: “Giorno per giorno Matteo Renzi diffonde pillole della sua piattaforma programmatica: ieri il Ponte sullo Stretto, oggi l’elezione diretta del premer per superare le lentezze della democrazia parlamentare. “Lo scrive su twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.“Più o meno - conclude l’esponente di Leu - il programma elettorale di Silvio Berlusconi. Ma con qualche anno di ritardo.”