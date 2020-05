Berlusconi appoggia il vittimismo di Salvini: "Le toghe ce l'hanno con noi perché possiamo vincere..."

Quando si parla di attaccare la magistrtura Berlusconi è come sempre il primo della linea. E adesso che Salvini sta facendo la vittima, era prevedibile che il leader di Forza Italia mostrasse la sua solidarietà pelosa, visto che si mette sullo stesso piano del leader leghista: "Adesso ce l'hanno, come sempre, con me e anche con Salvini, perché il centro destra potrebbe vincere le prossime elezioni". Certo, Forza Italia è al 6,3%, surclassato sia da Lega che da Fratelli d'Italia, ma questi sono dettagli."Quando il governo di un Paese non è quello scelto dal popolo, questo Paese cessa di essere una democrazia. E questo è quello che è accaduto in Italia, appunto, negli ultimi trent'anni" afferma Berlusconi, che continua: È un'ulteriore conferma della politicizzazione di una parte della magistratura che, negli ultimi trent'anni, da ordine dello Stato è diventata un potere dello Stato, che ha addirittura sottomesso a sé gli altri poteri, il potere esecutivo e il potere legislativo, ed ha paralizzato la democrazia in Italia, eliminando dalla vita politica gli eletti del popolo non appartenenti alla sinistra, per dare il potere appunto alla sinistra che aveva perso le elezioni"."È successo con l'eliminazione del pentapartito nel 92'-93', con me nel 94 'e nel 2011, e poi di seguito, nel 2013 - ricorda il Cav - con una condanna infondata e incredibile, per frode fiscale, che mi ha escluso dal Parlamento. Mi ha addirittura tolto il diritto di voto e che sono certo sarà posta nel nulla dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo".