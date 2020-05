Sileri: "Il passaporto sanitario di cui parlano Sardegna e Sicilia non esiste"

L'app Immuni "sarà disponibile tra 10-15 giorni, per i primi di giugno". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "L'app immuni rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva - ha aggiunto - è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia".

Passaporto sanitario impraticabile

L'idea di un passaporto sanitario per la Sicilia e la Sardegna "è ambiziosa ma impraticabile", ha detto il viceministro della Salute. "E' necessaria uniformità su tutto il territorio e al momento la vedo molto difficile. Facciamo prima a riaprire lasciandoci questo virus alle spalle rispettando le regole".

E' reale il dato sul calo dei morti

Nessun sospetto che le Regioni aggiustino i numeri per paura di essere fermati. "No, e non vedo perché dovrebbero farlo. Si tratta di sanità e di persone che muoiono. Credo che il calo dei morti sia reale, vedremo se è davvero zero nel secondo controllo con i numeri che provengono anche dai Comuni perché nei gli ospedali non c'è stato nessun decesso. Spero sia confermato zero". Ha detto Sileri. "In generale i dati di oggi sono più affidabili rispetto a tre mesi fa perché il sistema è ben avviato, si può sempre fare meglio ma credo che i dati sono reali e ben controllati", ha concluso.