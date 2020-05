Sanità lombarda, Crimi: "Il fallimento della Lega è stato epocale, Ricciardi ha solo riportato i fatti"

In merito al violento scontro in Aula di questa mattina, il capo politico del M5s Vito Crimi ha scritto un lungo post su Facebook: "In questi mesi di emergenza Coronavirus abbiamo avuto un solo obiettivo, aiutare tutti i cittadini. Non c'era tempo per ascoltare le vuote polemiche di chi un anno fa se ne andava in spiaggia a bere mojito a spese degli italiani anziché lavorare. Di tempo ce n'era solo per allestire nuove terapie intensive, produrre ventilatori, rafforzare il personale sanitario in prima linea, aumentare le dotazioni di mascherine e guanti, garantire la sicurezza e il rispetto delle prescrizioni nel periodo di quarantena, destinare misure di sostegno concreto a famiglie, lavoratori, imprese. Tutto il nostro tempo è stato impiegato a lavorare per il Paese, com'era nostro dovere fare. E lo abbiamo fatto senza pretendere nulla in cambio, se non collaborazione e senso di responsabilità. Purtroppo, da quell'opposizione che avrebbe dovuto collaborare con proposte reali e costruttive sono arrivati solo insulti, fake news e costanti tentativi di far cadere un governo che per le iniziative intraprese è stato considerato un modello da seguire. E non passa giorno senza qualcuno che cerchi di scaricare le proprie responsabilità sull'esecutivo, come avviene in Lombardia"."Tutto il mondo, non solo l'Italia, ha potuto constatare con i propri occhi la gestione politica fallimentare dell'emergenza ad opera della coppia Fontana-Gallera. Un fallimento epocale", rimarca il viceministro dell'Interno, "che parte da lontano, da quella sanità pubblica con una rete territoriale di prossimità svuotata per favorire i grandi centri della salute, e passa dagli arresti e le condanne per tangenti in sanità, fino ad arrivare all'ospedale in Fiera a Milano, costato 21 milioni di euro per ospitare poco più di una ventina di pazienti Covid"."Un disastro, questo, che non è certo imputabile al MoVimento 5 Stelle e al suo portavoce Riccardo Ricciardi, reo di aver semplicemente raccontato i fatti in aula quest'oggi. Se la Lega cerca un colpevole, anziché piagnucolare può guardare in casa propria. Noi andiamo avanti a lavorare per l'Italia, consapevoli che è solo grazie alle donne e agli uomini che lavorano nella sanità lombarda - ai quali va la nostra più sincera gratitudine - se oggi non dobbiamo fare i conti con una situazione ben più grave e drammatica", chiosa Crimi.