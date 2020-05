Ceccardi (Lega) si inventa un attentato contro i militari italiani in Somalia. Poi cancella il post

Non solo diffondono fake news, ma non sono nemmeno in grado di renderle un minimo credibili. L'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi ha pubblicato e poi rimosso dopo pochi minuti un post in cui segnalava n attentato a militari italiani in Somalia per mano di Al Shabab. E nell'esprimere solidarieta' ai soldati commenta polemicamente: "Vedo che i 4 milioni pagati per il riscatto sono stati subito messi a frutto". Peccato che sia una notizia risalente allo scorso 30 settembre.A segnalare l'episodio, sullo stesso social, è la vicecapogruppo in Regione del Partito democratico, Monia Monni, che indignata per quanto accaduto valuta la possibilità di agire per vie legali contro quello che ai suoi occhi è un "impacchettamento di bufale" da seminatori di odio sul web."Diciamolo - va all'attacco la consigliera - questa non è una bufala. È un modo meschino di istigare il web e per questo verificherò se ci sono gli estremi per una denuncia. Ora basta manganellate sul web. Basta odio. Basta menzogne. Un insulto anche ai nostri militari. Non ne possiamo più di questo inquinamento in un momento così drammatico. La politica non può essere una baracconata così, mi rifiuto".