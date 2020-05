Fratoianni (Leu): "Su Silvia Romano un dibattito indecente dalla destra"

“Trovo abbastanza indecente una parte del dibattito che si è scatenato sulla liberazione di Silvia Romano. Dovremmo imparare a smetterla di discutere di questioni che non hanno alcuna attinenza con la sostanza della vicenda”Lo afferma Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana dai microfoni di Rai3 nel corso della trasmissione Agorà.“Tutta questa violenza di una parte della politica italiana, la destra - prosegue l’esponente di Leu- e del giornalismo di destra che si è scagliata contro questa ragazza, ha dell’incredibile. Se da destra vogliono fare polemica contro il governo per quanto si è ecceduto nella spettacolarizzazione della vicenda, lo facciano pure anche se i loro governi non sono stati da meno, anzi. Ma lascino stare la ragazza,i titoli dei loro giornali su questo sono un insulto all’intelligenza degli italiani.“A destra sono scandalizzati per il riscatto? Sono tutti coloro che poi, ipocritamente non spendono mezza parola o non fanno un gesto verso quel commercio delle armi che riguarda centinaia di milioni di euro, armi che vanno anche a Paesi che sostengono l’islamismo.Da sempre nel nostro Paese le vicende dei rapimenti vengono trattate con grande efficacia dalla nostra intelligence e quasi sempre si risolvono attraverso il pagamento di riscatti. Io sono felicissimo - conclude Fratoianni- che anche questa volta sia stata salvata la vita ad una nostra connazionale”