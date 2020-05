Salvini si auto-nomina scienziato e promuove la terapia del plasma accusando il governo

Ve la ricordate la destra che spingeva per il metodo Di Bella contro il cancro e che sotto la spinta dell’opinione pubblica la ministra della Sanità Bindi fu quasi costretta a sperimentare?



Quanta gente è guarita di tumore con il metodo Di Bella? Si può dire che dietro quella scriteriata campagna mediatica ci furono soltanto illusioni e nessuna soluzione?E vi ricordate il metodo stamina? Una truffa da stregoni che però veniva pubblicizzata in lungo e in largo?Quando la scienza fa ricorso ad appelli, petizioni, compagne online allora si sta perdendo il controllo della situazione. È capitato e continua a capitare. E oggi Salvini si è sostituito ai vertici della sanità italiana parlando di cose che non sa. Facendo dietrologia."Siccome il plasma è gratis, non c'è il business delle multinazionali farmaceutiche, siccome non ci sono appalti milionari, meglio occuparsi di altro... Ma se viene dal plasma una speranza per tanti ammalati dovrebbe essere dovere di un governo responsabile approfondire quello che questi medici, come il primario di Mantova, stanno facendo. Invece silenzio del ministero della Salute, silenzio dell'Istituto Superiore di Sanità, silenzio anche sui giornali. Non è così che si fa informazione, non è così che si governa".Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook.Tra l’altro Salvini ha detto le solite bugie perché di questo metodo se ne sta parlando in lungo e in largo.

Tra l'altro il professor Silvestri ha avuto parole di apprezzamento e il professor De Donno è stato più volte intervistato.

E quindi, per contrappeso, si potrebbe dire: così non si fa opposizione e non è così che si informano correttamente le persone. Ci manca pure la bandiera politica sulle terapie.