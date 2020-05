Maroni lancia Zaia: "Chissà se in autunno sarà lui a prendere il timone dell'Italia..."

Dopo il governo di salvezza nazionale adesso propone il presidente del Veneto premier in chissà quale scenario-''Sono contento del successo dell'amico Luca, è davvero meritato. Con lui ho condiviso l'esperienza di governo e tante battaglie, tra cui il referendum sull'autonomia regionale del 2017: un'iniziativa forte sul piano istituzionale e su quello politico, che ha dato voce alle storiche rivendicazioni del Nord che 'Roma-Padrona' non potrà eludere per sempre''. Bobo Maroni 'tifa' Luca Zaia.Nel suo intervento su 'Il Foglio' l'ex governatore della Lombardia cita l'ultimo sondaggio di Ilvo Diamanti secondo il quale l'attuale presidente del Veneto "piace al 50% degli italiani e batte Matteo Salvini (37%), che perde quasi 10 punti in un mese'', un ''bel riconoscimento, anche perché viene da un giornale, 'Repubblica', che il 13 marzo definiva Zaia un 'razzista rassicurante'''.''Qualcuno -scrive Maroni- prevede per Zaia un futuro politico a livello nazionale. Qualcuno gli ha già prenotato la poltrona di premier a palazzo Chigi. Sono uomo di mondo, anch'io ho fatto il militare (ma non a Cuneo) e so quanto fastidio creano dentro i partiti queste candidature a leader. Quindi, calma e gesso. Ma alla faccia di Totò, un indizio lo butto lì: 40 anni fa nasceva la Liga Veneta, che ha mostrato a me e a Bossi la strada dell'autonomia. Chissà mai che l'autunno caldo non ci porti una buona notizia e a compensazione del virus: che sia proprio un erede della grande tradizione venetista a prendere il timone della nave Italia per portarla in un porto sicuro fuori dalla tempesta. Stay tuned'', conclude Maroni, usando parole che suonano come un vero e proprio endorsement per Zaia.