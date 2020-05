Boccia avverte Renzi: "Se cade il governo il Pd non ne appoggerà un altro senza M5s"

L’ex rottamatore ora strizza l’occhio a Salvini (e vice-versa) e tutti e due pensano a fare le scarpe a Conte, anche se con calcoli diversi."Se cade il governo perché manca l'appoggio di Matteo Renzi? Non è ipotizzabile ed escludo categoricamente che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza il Movimento 5 stelle".Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante la registrazione della puntata di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sul Nove stasera alle 22.45, sui possibili "inciuci" determinati dalla caduta del governo Conte."La Calabria è il classico caso di una cosa fatta contro una misura nazionale chiara". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante la registrazione della puntata di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sul Nove stasera alle 22.45, sulla scelta del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che ha deciso di riaprire bar e ristoranti in contrasto con le direttive nazionali."Il governo ha detto che bar, ristoranti, parrucchieri hanno bisogno di linee guida e hanno bisogno di una valutazione ulteriore che faremo dal 4 al 17 maggio - ha detto Boccia - Cosa succede se un bar apre e poi si ammala un lavoratore, uno chef, un cameriere?".