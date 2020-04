Salvini non è serio nemmeno di fronte alla vita delle persone

"Riaprire tutto!". 10 marzo 2020 -"Chiudiamo tutto!". 5 aprile 2020 - "Apriamo le chiese!". 15 aprile 2020 - "Buone notizie! In Lombardia riapriamo tutto!" Della scarsa affidabilità della persona già sapevamo. Ma possibile che ogni passaggio politico sia dettato da ragioni di esclusiva opportunità per rincorrere il consenso e per coprire i disastri di alcuni suoi amici che governano i territori? “

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana, postando un collage di video del segretario della Lega degli ultimi due mesi.

“Serietà, per favore. - conclude l’esponente di Leu - Prima la salute e la vita delle persone.”