Fiano (Pd) smentisce Salvini: "In Lombardia niente soldi per la Cassa integrazione? Non ha fatto domanda"

Cosa sarete l’estrema destra senza un bel po’ di propaganda a basso costo?"Anche oggi Matteo Salvini, nel suo infaticabile sforzo di raccontare cose non vere, annuncia a social unificati, che in Lombardia non sono arrivati dal governo i soldi per la cassa integrazione, e che la Lombardia guidata dalla giunta Fontana ha dovuto mettere lei i soldi. La verità è sempre più facile di ogni propaganda. La Lombardia non ha presentato domanda per la cassa integrazione all'Inps. Punto. Non poteva avere soldi che non ha chiesto. Cosa che invece hanno fatto Emilia-Romagna, Fvg, Lazio, Molise e Toscana. In aggiunta a questo non c’è bisogno di nessun ulteriore accordo con le banche, come sostiene la Lega, per l’anticipo della Cig, dato che quell’accordo è già stato siglato tra governo e Abi, e vi ha aderito la quasi totalità del sistema bancario. Le bugie si sa, hanno le gambe corte. Anche in Lombardia dove la Lega continua ad andare contro gli interessi dei cittadini".Lo scrive in una nota il deputato Emanuele Fiano, membro della segreteria nazionale Pd.