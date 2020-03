I Verdi: "Meloni e la destra negano la scienza e hanno affossato la sanità pubblica"

Un attacco netto e duro: "Gli scienziati di tutto il mondo, e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno comprovato che le cause ambientali sono al centro della pandemia. Chiedere lo stop al Green New Deal, come fatto da Meloni e Fratelli d'Italia, vuol dire negare la scienza".

Così Francesco Alemanni e Filiberto Zaratti, esponenti di Europa Verde. "La pandemia che sta mettendo in ginocchio l'economia mondiale è strettamente legata alle modifiche radicali dell'ambiente e degli ecosistemi, la deforestazione e gli allevamenti intensivi. Il Green New Deal rappresenta l'unico volano per uscire da questa crisi senza precedenti e salvare le sorti del Pianeta", aggiungono Alemanni e Zaratti.

"Meloni e destra italiana- concludono- che hanno governato questo paese per gran parte degli ultimi 20 anni, non solo non hanno mai pensato di affrontare i temi ambientali ma al contrario hanno contribuito ad affossare la sanità pubblica con l'intero Paese oggi a farne le spese".