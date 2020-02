Salvini: "Nessuno tocchi sindaci e governatori". Ma la Lega ha denunciato Enrico Rossi...

Oggi più che mai, onore a chi sta lavorando in prima linea, giorno e notte, per tutelare e proteggere il Popolo Italiano. Grazie. pic.twitter.com/P7Xn2S4ewj

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 25, 2020

Dopo giorni di sciacallaggio politico, dopo aver chiesto frontiere, porti e aeroporti ‘sigillati (che sarebbe stato l’inizio del caos e il crollo dell’economia) dopo aver puntato l’indice verso l’Africa mentre il virus si è diffuso nel lombardo-veneto e non perché portato dagli odiati migranti e, soprattutto, dopo aver visto che la speculazione politica sull’emergenza sanitaria non gli ha portato consenti, Salvini ha cercato di cambiare linea. E ha cercato di trasformarsi nel paterni di medici, infermieri, sindaci e governatori che sono impegnati contro il coronavirus. E chi sono questi signori? Sono eroi che nessuno deve toccare.Ma davvero?Il messaggio di Capitan Nutella è apparso subito strumentale e poco credibile che tutti si sono ricordati che solo ieri i leghisti sono andati in procura a denunciare il presidente della regione Toscana Enrico Rossi per le sue ‘colpe.Nessuno tocchi i governatori? Forse solo se sono della Lega.E i commenti su questa ennesima strumentalizzazione non sono mancatiNon conosci la parola vergognaSono un infermiere che lavora in Lombardia, in PS: Invece di onorarci dacci una mano, smettila di fare lo sciacalloOltre che sciacallo anche #PARACULO alla grande #Salvinivergognati@neniambulanceper pietà portalo via ...!!!Quando non capisci una mazza di virus e non ti informi che il coronavirus è poco più di una semplice influenza...Modalità leccata giornaliera attivataSei il politico più schifoso mai esistitosono eroi certo e tu vuoi sfruttare loro solo per farti pubblicità e voti nessuno ti a mai visto fare qualcosa se non campagna elettorale.