Coronavirus, Salvini approfitta dell'emergenza: "Denuncio Enrico Rossi (Pd), non ha imposto la quarantena"

Roberto Burioni non ha nemmeno finito di sottolineare l'importanza di non scatenare inutili polemiche ora che il Coronavirus è arrivato in Italia, che Matteo Salvini sta già cercando di approfittare della situazione. Unico tra tutti i politici di destra, che mostrano un po' di contegno davanti alla situazione delicata, Salvini va dritto per la sua strada e decide di denunciare Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, per non aver imposto la quarantena a chi torna dalla Cina: "BASTA! Anche dopo le tante segnalazioni ricevute da voi, abbiamo deciso di denunciare il presidente della Toscana (PD)" scrive Salvini su twitter e gli fanno immediatamente eco i leghisti eletti in Toscana: "Mentre nostri connazionali sono stati sottoposti ad una giusta quarantena presso il Centro sportivo militare della Cecchignola, in Toscana, alcune migliaia di cinesi di ritorno dal loro Capodanno sono solo invitati e non obbligati a presentarsi presso un ambulatorio ubicato nella zona industriale di Firenze, messo in piedi in fretta e furia, tra il giusto sconcerto di chi lavora nei paraggi".

"Mentre le istituzioni, i medici e tutto il sistema sanitario sono impegnati per fronteggiare la nuova emergenza creatasi in Lombardia con i primi contagiati in Italia da coronavirus, Salvini apre inutili polemiche e spara le sue sentenze, prima ancora che si abbiano certezze su come siano andate le cose. Siamo di fronte all'ennesimo vergognoso sciacallaggio, di cui non si sentiva alcun bisogno. L'Italia ha preso le maggiori contromisure, a livello europeo, bloccando da subito tutti i voli dalla Cina". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano, in riferimento alle dichiarazioni di stamattina di Matteo Salvini, secondo il quale "nei controlli qualcosa non funziona". "Per Salvini - prosegue Pagano - ogni occasione, anche una situazione drammatica come quella di oggi, è buona per pensare di fare campagna elettorale. Mai visto un ex ministro dell'Interno che, invece di aspettare e capire, dopo un minuto dalla notizia del contagio inizia ad alimentare panico e paure. Irresponsabile".