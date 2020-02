Salvini evoca l’Italexit e i fascio-sovranisti esultano: “Via dall’Europa dei massoni”

Ciò che non è riuscito a fare Napoleone, ciò che non è riuscito a fare Hitler, lo stanno facendo un panipolo di banchieri massoni!

L'Italia deve rompere le catene di questa dittatura.

Si, i mercati ci affosseranno forse..

Ma meglio morire LIBERI che vivere SOTTOMESSI!#Italexit pic.twitter.com/jGbzP1y2Pj

— pollicino (@Alberto79214292) February 16, 2020



Se la volontà democratica è quella di uscire non ci saranno mercati che tengano e se esce l'Italia è la fine della Ue. Lezioni di democrazia da chi ha sostenuto governi contro il popolo italiano non ne vogliamo #Italexit

— Ermanno Ferrari (@mamoferro96) February 16, 2020



Ci sono i figli della Patria che non si arrendono, non si rassegnano, si piegano ma non si spezzano. Siamo noi, ITALIANI, che amiamo la nostra terra.

Il momento è arrivato, spezziamo le catene del mostro =, riprendiamoci la nostra SOVRANITÀ.

#Italexit #uscIta

— Patriota (@Patriota5S) February 16, 2020



L'UE è un mostro concepito per distruggere le nazioni europee.

Non si cambia da dentro ma si distrugge da fuori.#Italexit ora o mai più.

— Franco Marino Patriota (@Gabbiacane) February 16, 2020

Ci ha provato Salvini a fare il moderato. Ma è più forte di lui: la 'sbrasonata' è sempre dietro l'angolo, che sia una mossa accuratamente studiata delle Bestia oppure un colpo di testa del leader della Lega, e stavolta ha un gusto di secessione che piace tanto a chi è leghista fin dal sogno del Federalismo: l'Italexit, la ridicola prospettiva dell'uscita dell'Italia dall'Ue, evocata ieri da Salvini in una diretta Facebook durante una passeggiata a Parco Sempione, è stata immediatamente ridimensionata in conferenza stampa, ma tanto è bastata per fomentare i vari fascio-sovranisti che, con bandierine italiane sul nome profilo di twitter, da stamattina sono impegnati a far salire 'Italexit' tra le tendenze di twitter."O le regole cambiano o si fa come gli inglesi" dice Salvini, come se negli ultimi tre anni in cui l'Inghilterra ha combattuto con la Brexit non fossero mai esistiti. Come se l'uscita dall'Ue per il Regno Unito sia stata una passeggiata, un divorzio amichevole e non invece una separazione che ha logorato la politica e inglese, con tanto di due governi crollati nel tentativo di portare a casa il risultato delle urne del referendum, voluto da Nigel Farage in un paese che non era minimanente preparato ad affrontare un esito positivo.Ma i sovranisti questo se lo dimenticano. Per loro l'importante è uscire dall'Europa dei massoni, perché l'Italia è più forte, l'Italia vince, l'Italia è degli italiani. Come sempre, tra la realtà e la loro immaginazione c'è un abisso.