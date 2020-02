Salvini lo sbruffone: "Le Sardine mi sembrano sparite, non ho paura dei pesciolini"

Le Sardine si stanno preparando per cercare di strappare il Veneto alla morsa della Lega, sebbene sia un'impresa ardua. E Salvini, che qui a differenza che in Emilia-Romagna gioca in casa ha di che stare sereno: "Le Sardine mi sembrano sparite" sostiene il leader della Lega, che fa finta di non sapere che le stesse Sardine hanno annunciato che avrebbero progressivamente diminuito la loro presenza in tv e nelle piazze per prepararsi alla 'fase 3' di Scampia. "E poi, ognuno nella vita fa quello che vuole, loro vogliono cancellare i decreti sicurezza, secondo me c'è bisogno di più sicurezza, i Veneti e gli italiani decideranno, non ho certo paura di qualche pesciolino" conclude Salvini commentando i flash mob che i gruppi delle Sardine stanno organizzando in contemporanea alle sue tappe in Veneto.